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22 Aralık 2017 18:18

Şehit Astsubay Özüpek vefatının 1. yıl dönümünde anıldı

Geçtiğimiz yıl başlatılan Fırat Kalkanı operasyonunda Suriye’nin El-Bab bölgesinde görevi başında iken şehit düşen Kırklarelili Şehit Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek, vefatının 1.

Şehit Astsubay Özüpek vefatının 1. yıl dönümünde anıldı

22 Aralık 2017 18:18

yıl dönümünde adının verildiği okulda rahmetle anıldı.


Şehit Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen anma programına Kırklareli Mili Eğitim Müdürü Murat Aşım, Okul Müdürü Nurten İçöz, öğretmenler, öğrenciler ve şehit ailesinden annesi Sevim Özüpek, eşi Merve Özüpek, ablası Meltem Akkerman, eniştesi İlhan Akkerman ve yeğeni katıldı. Okul Müdürü Nurten İçöz, Şehit Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek’in annesi Sevim Özüpek’e çiçek takdim etti.


Anma programında şehit ailesi tarafından okul eğitim kadrosu ve öğrencilerine açma ve ayran ikramı yapıldı. 10/B sınıfı öğrencisi Ebru Sorğun, şehide hitaben yazdığı şiiri okuyarak Sevim Özüpek’in elini öperek hediye etti. Anma töreninde okulumuzda bulunan Şehit köşesi önünde yapılan etkinliklerde şehit ailesi ve okul eğitim kadrosu tarafından duygulu anlar yaşandı.




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