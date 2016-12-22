Şehit ateşi Kırklareli’ne düştü

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda şehit olan Astsubay Göktan Özüpek’in Kırklareli’de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatında El-Bab bölgesinde şehit olan askerlerden Astsubay Göktan Özüpek’in baba ocağına ateş düştü. 2 ay önce evlendiği öğrenilen Astsubay Göktan Özüpek’in şehit olduğunu duyan anne Özüpek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de evin önünde hazır bekledi.



"Acımız büyük"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Acımız büyük. Kırklarelimiz yangın yeri. Piyade Astsubay Üstçavuş Göktan Özüpek Suriye’de El Bab’daki operasyonlarda şehit düştü" ifadelerini kullandı.