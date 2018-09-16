Şehit-Gazi Mevzuatı eğitim ve bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Şehit-Gazi Mevzuatı'na ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası gerçekleştirilen düzenlemeler, psikososyal destek gibi konularda Kaymakamlık personeli, askeri personel, emniyet personeli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller ile köy ve mahalle muhtarlarına bilgi verilmesi, farkındalık oluşturulması ve şehit ve gazi ailelerine doğru rehberlik yapılabilmesi amacıyla Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Şehit/Gazi Mevzuatı eğitim çalışmaları başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ali Şefik Deniz tarafından 15 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik gerçekleştirilen toplantının ardından 5 Eylül günü Kırklareli Valiliği personeli, 6-7 Eylül tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 11 Eylül günü Kofçaz Kaymakamlığı personeli, 12 Eylül günü Lüleburgaz Kaymakamlığı personeli, 13 Eylül günü İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile bugüne kadar 92 personel bilgilendirildi. Toplantıların Babaeski Kaymakamlığı, Vize Kaymakamlığı, Pehlivanköy Kaymakamlığı, Kırklareli Üniversitesi, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü personeline yönelik de gerçekleştirilmesi planlanıyor.