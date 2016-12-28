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28 Aralık 2016 09:30

Sevgi Barış Dostluk Treni’ projesi

Sevgi Barış Dostluk Treni’ projesi

28 Aralık 2016 09:30

Twinning kapsamında hazırladıkları ‘Sevgi Barış Dostluk Treni’ projesi kapsamında sertifika aldı.
Okulda düzenlenen sertifika törenine, Kırklareli Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Bekar, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kafalı, TEK Ortaokulu Müdürü Yusuf Özdemir, e-Twinning Kırklareli İl Koordinatörü Fırat Yağdıran, idari kadro ve öğrenci velileri katıldı.
Projeyi hazırlayan TEK Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Aycan Göktuna, projenin ulusal bir e-Twinnig projesi olduğunu ve 115 ortak ile 81 ilin katıldığı projede TEK Ortaokulu’nun Kırklareli ilini temsil ettiğini söyledi.
Projenin amacından bahseden Göktuna, “Öğrencilere ve öğretmenlere, diğer illerdeki, okullardaki öğrenci, öğretmen ve veliler ile işbirliği içinde çalışma ortamı hazırlamak. Proje maskotu olan Sevgi, Barış ve Dostluk Treni’ni kendileri oluşturarak, sevgi, barış ve dostluk üzerine bugüne ve geleceğe yönelik düşüncelerini ifade etmelerini ve özgüven kazanmalarını sağlamak. Ülke genelinde, her ilden en az bir okulu dahil ederek yapılacak etkinlikleri çok taraflı hale getirmek, ilçemizin ve e-twinning projesinin adını en iyi şekilde duyurmaktır” dedi.
Öğrenciler sertifikalarını, Kırklareli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Bekar, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kafalı, TEK Ortaokulu Müdürü Yusuf Özdemir’in elinden aldı.



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