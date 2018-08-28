Seyahate çıkanlara aşı yapılıyor

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, özellikle Afrika ve Güney Amerika gibi riskli bölgelere seyahat edecek kişilere Tifo ve Sarı Humma aşılarını yapıyor. Uluslararası aşı ve profilaksi sertifikasını düzenlemek, gerekli koruyucu ilaçları vermek veya reçete etmek, seyahat sağlığı hizmeti kapsamında ilaç alan veya aşı olan kişilerden, yurda dönüşlerinde geri bildirimlerini alınıyor.

Ayrıca merkez, aşıların soğuk zincir takibini yapıp, görev alanı ile ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmekte, görev sahası ile ilgili periyodik çalışma planlarını yaparak bu planlara yönelik değerlendirme ve raporlama faaliyetlerini yürütüyor.