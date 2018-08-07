Sezonun ilk ayçiçeği tohumu alındı

S. 296 sayılı Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi sezonun ilk ayçiçeğini aldı.

S.S. 296 sayılı Pınarhisar Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde sezonun ilk ayçiçeği alımı Kooperatif Başkanı Salih Köse, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kütükoğlu, Ali İnan, İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Uz ve üreticilerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahmet Daye isimli üreticinin 11 dönümlük tarlasından toplamda bin 842 kilogram ayçiçeği elde ettiği, dekar başına 167 kilogram olarak hesaplandığı belirtildi. Ayçiçeğinin yağ miktarı ölçümü hızlı yağ tayin cihazında hesaplanarak, buna göre yağ miktarı yüzde 50,67 olarak tespit edildi. Yağ oranının yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürürken sezonun iyi geçeceğinin işareti olarak yorumlandı.