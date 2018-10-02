Sokaktaki can dostlar unutulmadı

Sadece insana yönelik değil sokak hayvanlarına da yönelik birçok çalışmaya imza atan Kırklareli Belediyesi ekipleri bu anlamda da örnek bir belediye oldu. Sokaktaki dostların tedavisi ve bakımlarının daha sağlıklı ortamda yapılması konusunda Geçici Hayvan Barınağı'nı baştan sona yenileyen ve kapasitesini arttıran Kırklareli Belediyesi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ortamlarda bakımının sağlanması adına da önemli bir adım atmış oldu.

2 binden fazla sokak hayvanını kısırlaştıran Kırklareli Belediyesi, 3 binden fazla sokak hayvanının da tedavisini ve bakımlarını gerçekleştirdi.

Kırklarelili hayvanseverlerle birlikte sokakların sevimli dostları kedi, köpek ve kuşların özellikle soğuk havalardan olumsuz etkilenmemeleri adına özel kutu ve kulübeler tasarlandı. Kentin uygun yerlerine 137 adet kulübelerden konuldu.

Sokak hayvanlarının susuz kalmaması için tasarlanan beslenme odakları da Kırklareli'nin çeşitli noktalarında yerini aldı. Kırklareli Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra yaralı ya da acil tedaviye ihtiyaç duyan can dostları için hizmet vermeye devam ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kendisinin de evinde 2 köpek ve 2 kedi beslediğini belirterek "Sokak hayvanlarımıza yönelik birçok çalışma yaptık. Bu konuda ben de evinde kedi ve köpek besleyen bir yerel yönetici olarak bu konuda çok hassasım" diyerek sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.