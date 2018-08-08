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08 Ağustos 2018 14:04

Sorgum ve sudan otunun ilk hasadı yapıldı

Kırklareli’nde, Mayıs ayında ekimi yapılan sorgum ve sudan otunun hasadı kapsamında tarla günü düzenlendi.

Sorgum ve sudan otunun ilk hasadı yapıldı

08 Ağustos 2018 14:04


Türkiye’de ekimi giderek yaygınlaşan sorgum ve sudan otu tek yıllık buğdaygil yem bitkisinin tarla günü etkinliği, Kırklareli’nin Koyunbaba ve Kavaklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, il müdürlüğü personeli ve çiftçiler katıldı.


Programda önce katılımcılara yetiştirme esnasında uygulanan işlemlerle ilgili bilgilendirme yapıldı, ardından biçim işlemi gerçekleşti. Birinci biçim sonucunda sorgum-sudan otu melezinden 4 ton, sudan otu’dan 3 ton ve sorgumdan 1,5 ton verim elde edildi. Kavaklı’daki sorgum-sudan otu melezi ise 4,1 ton verim alındı.


Ekim zamanı, iklim şartları ve bakım koşullarına göre bir sezonda 3-4 biçim yapılabilen sorgum-sudan otu melezi, sudan otu ve sorgumun Kırklareli koşullarında daha 2 kez biçiminin yapılabileceği düşünülüyor.




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