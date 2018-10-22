Spor camiası yasta

Amatör Küme'de Pehlivanköyspor ile Çiftlikköyspor takımları arasında oynanan karşılaşmanın henüz 10. dakikasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 47 yaşındaki futbolcu son yolculuğuna uğurlandı.

Amatör Küme takımlarından Pehlivanköyspor'un kaptanı 47 yaşındaki Gürkan Binli, Pavli sahasında dün oynanan Pehlivanköyspor - Çiftlikköyspor maçında kalp krizi geçirdi. Vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırılan tecrübeli futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

47 yaşındaki futbolcu için Pehlivanköy İlçesi'nde bulunan Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sırasında futbolcunun yakınları ve takım arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gürkan Binli'nin naaşı defnedilmek üzere ilçe mezarlığına götürüldü.

Babuşçu: “Spor camiasının başı sağ olsun”

Cenazeye katılan Kırklareli Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürü Emrah Babuşçu, yaptığı açıklamada, “Spor camiasının başı sağ olsun, yaşanan çok üzücü bir olay. Yaşı da vardı, bir futbolcu için önemli bir yaşındaydı. Çok üzüldük, mekanı cennet olsun, tüm spor camiasının başı sağ olsun. 1. Amatör Lig müsabakasında Pehlivanköyspor - Çiftlikköyspor maçının 10. dakikasında bir depara kalkıyor, depar sonrasında bu üzücü olay meydana geliyor. Ondan sonra ambulans geliyor ama kurtarılamıyor. Olay bundan ibaret. Sahada kalp krizi geçiriyor, ambulansa alınırken yolda hayatını kaybediyor” dedi.

Takım arkadaşları yasta

Futbolcunun takım arkadaşı Metehan Barık ise, “Yıllardır oynayan bir adamdı, futbolu seven bir adamdı. Kendisini özleyeceğiz. Hiçbir rahatsızlığı yoktu, hepimiz gibi sapasağlam bir adamdı. Her hafta düzenli oynayan, sporunu yapan bir adamdı. Olacağı varmış, beraber oynuyorduk ama ben bu maçta yedek kulübesindeydim. Yedek kulübesinden şahit oldum olanlara, üzücü bir olay” diye konuştu.

Ertürk: “50 yaşına kadar oynarım”

Pehlivanköyspor Teknik Direktörü Mehmet Erhan Ertürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben böyle bir kişilik görmedim hayatımda. Mükemmel bir insandı, ağzından kötü bir kelime çıkmazdı. Çocukla çocuk, yaşlı ile yaşlıydı. İyi bir insandı, çok sevilen bir futbolcuydu, spora aşık bir adamdı. Bir rahatsızlığı olsa bile, ‘Bir ağrı kesici alayım, ben oynarım, ne olacak bu gençliğe, bu gençlik böyle oldukça ben 50 yaşına kadar oynarım' diyen bir adamdı. Kendisini spor adadı.”

Hayatını kaybeden futbolcunun 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.