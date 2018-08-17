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17 Ağustos 2018 19:26

Tarihi çeşmeler onarılacak

Trakya Kalkınma Ajansı 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında uygulayacağı “Su İle Gelen Medeniyet-Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu” isimli proje faaliyete geçiyor.

Tarihi çeşmeler onarılacak

17 Ağustos 2018 19:26


Kırklareli’de bulunan tescilli tarihi kültürel varlıkların turizme kazandırılması, kentin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla, "Su İle Gelen Medeniyet - Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu" isimli proje faaliyete geçiyor. Kırklareli’nin Trakya bölgesinde, var olan kültürel varlıkların zenginliğinin ortaya çıkartılmasına ve bölgenin turizm potansiyelinin etkin kullanımına destek olması planlanıyor.


Proje kapsamında; Hacı Hasan Çeşmesi, Kocahıdır Çeşmesi, Kuru Paşa Çeşmesi, Büyük Cami Çeşmesi, Altıntel (Karakaş) Çeşmesi, Kayyumoğlu Çeşmesi, Paşa Çeşmesi, Kadı Ali Çeşmesi, Hapishane Çeşmesi, Gerdanlı Çeşmesi olmak üzere toplam 10 adet tarihi çeşme özgün mimari dokuları korunarak restorasyonu yapılacak. Projenin uygulama süresi 15 ay olarak planlandı.




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