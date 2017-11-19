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19 Kasım 2017 11:59

Tarım yetkilileri seraları gezdi

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde bulunan seraları gezerek bilgi alış verişlerinde bulundu.

Tarım yetkilileri seraları gezdi

19 Kasım 2017 11:59


Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Burak Akbayrak, Ziraat Teknikeri Metin Toygar ve Ziraat Teknikeri Necdet Göç tarafından ziyaret edilerek genç üretici Serhat Durmuş ile bilgi alış verişlerinde bulundu.


Bir dekar büyüklüğündeki serada Hindistan Cevizi Kabuğu yöntemiyle 2 katlı sistemle çilek üretiliyor. Bir dekar serada damla sulama ile gübreleme ile beslenen 24 bin adet Albion çeşitli çilek bitkisiyle üretimde ilk yıl 10 ton ve 2’inci yıl 13-14 ton verim alındığını ifade eden Durmuş, çilekleri yüzde 65 oranında perakende ve yüzde 35 oranında toptan sattığını ve Kırlareli’nde iç pazarda ürünlerinin hemen alıcı bulduğunu belirtti.




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