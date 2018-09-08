Tescilli şenlik başladı

Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanından başlayan Kortej Yayla Meydanında son buldu. Burada şenliklerin açılış kurdelesi kesildi, halk oyunları ekibi gösterileri sundu. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Yayla Meydanı’nda yaptığı konuşmada, şenlikleri önemsediklerini söyledi.

Festivalin 10 yıldır Kırklareli halkının desteğiyle sürdürüldüğünü kaydeden Kesimoğlu, "Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" isminin de Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini vurguladı.

Kesimoğlu, 10 yıldır kutlanan şenliklerde emek, sevgi, dayanışma ve kardeşliğin olduğunu aktararak, bu tür gelenekleri geleceğe taşımak için mücadele ettiklerini anlattı.

Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı da etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara yaklaşık 1 ton üzüm dağıtıldı. Açılan stantları tek tek gezen Kesimoğlu, üreticilere şenliklerin hayırlı olmasını diledi.