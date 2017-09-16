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16 Eylül 2017 11:55

TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından, TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

16 Eylül 2017 11:55


TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme Kılavuzu yayınlanmasına istinaden gerçekleştirilen toplantı Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakya’ nın konuşmasıyla başladı. Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisi Tancu Şahin tarafından kılavuzla ilgili sunum yapıldı. Kırklareli Merkez ve ilçeler de dahil olmak üzere tüm kontrol görevlilerinin katıldığı toplantıda, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi yönünde müdürlük olarak daha hassas ve özenli davranılması konusunda ortak karara varıldı.


Toplantıda Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlükleri olarak gıda kontrollerinin devam edeceği belirtildi.




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