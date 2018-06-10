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10 Haziran 2018 21:06

Tırın altında kalan sürücü öldü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen tırın altında sürücü hayatını kaybetti.

Tırın altında kalan sürücü öldü

10 Haziran 2018 21:06


Kaza, öğle saatlerinde, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki Un Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden Edirne istikametine giden Hasan Cevahir hakimiyetindeki 59 YR 727 plakalı tır, ön lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Devrilmenin etkisiyle şoför kabininden fırlayıp, tırın altında kalan sürücü Hasan Cevahir yaşamını yitirdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Hasan Cevahir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Cesedi tırın altından çıkarılan Hasan Cevahir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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