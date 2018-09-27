Toplu tüketim işletmelerine 'Gıda Hijyeni' eğitimi

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından, ilde faaliyet gösteren toplu tüketim işletmelerinin personeline 'Gıda Hijyeni' eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya'nın başkanlığında yapılan toplantıda Gıda Mühendisi Gizem Yıldız ile Veteriner Hekim Yiğit Akın tarafından toplu tüketim işletmelerinde en sık rastlanan eksiklikler ile gıda hijyeni ve insan sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, kişisel hijyen kuralları, hayvansal hastalıklar, bakterilerin bulaşma yolları, hastalık yapan önemli bakteriler, çapraz bulaşma, gıdaların bozulmasına neden olan faktörler hakkında katılımcılara bilgi verilerek konu ile ilgili örnekler verildi.

İşletmelerde hijyen koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra, kimyasal olarak tehlikeli görülen ağır metal gruplarından bahsedildi. Toplantı sonunda söz alan Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya, "İşletmelerin kullandığı bazı araç gereçler alüminyum, bakır, cıva gibi ağır metaller içermektedir. Bu maddelere ısı uygulandığında, içinde pişirilen yemeğe karışarak insan sağlığı için tehlike oluşturur. Ağır metaller beyin, karaciğer, böbrek gibi hayati organlarda birikim yaparak ağır metal zehirlenmelerine, kanser alzheimer gibi hastalıklara sebep olmakta ve bu vakalardan bazıları ölümle sonuçlanmaktadır" dedi.