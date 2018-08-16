Torunlarına kızdılar interneti öğrendiler

Eğitimler kapsamında 60 ve 73 yaşında iki kadında internet kullanmayı öğrendi.

Teknosa’nın 2007 yılından bu yana Habitat Derneği ile birlikte sürdürdüğü Kadın için Teknoloji ücretsiz teknoloji eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 65 ilde, 16 binden fazla kadının faydalandığı eğitimlerin yeni durağı Kırklareli oldu.

Teknosa ve Habitat Derneği ortaklığında 11 yıldır süren sosyal sorumluluk projesi “Kadın için Teknoloji”nin Kırklareli durağında 3 hafta süren eğitimlerde, yüze yakın kadın dijital okur yazarlığa adım attı. Kırklareli İl Özel İdaresi’nde düzenlenen sertifika törenine Teknosa ve Habitat Derneği yetkililerinin yanı sıra Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker katıldı.

Üç hafta süren ve yüze yakın kadının katıldığı eğitimlerde; bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, Microsoft Word, Excel ve Powerpoint programlarının genel uygulamaları, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı hakkında bilgiler verildi. 16 saatlik bu eğitimler sonunda kadınların; başta çocukları olmak üzere yakın çevreleri ve dünya ile etkileşim halinde olması, internetin geniş imkanlarına erişerek ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca ulaşması, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işleri yapabilmesi amaçlanıyor. Eğitimler sonunda dijital okuryazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapma fırsatı da buluyor.

Türkiye’nin 7 bölgesi ve 11 ilinde, güncellenen ve genişletilen eğitim içeriğiyle hız kesmeden devam eden proje kapsamında, bu eğitim döneminde Kırklareli de dahil olmak üzere Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Trabzon, Manisa, Aydın, Bursa, Malatya ve Kayseri’de toplam 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

“Çağırınca utandım gitmeye”

Bu eğitimler kapsamında internet kullanmayı öğrenen 73 yaşındaki Meryem Biray konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ben ilkokul mezunuyum. Daha önce hiç bilgisayar kullanmamıştım. Torunlarımdan fırsat kalmadı. ‘Neden bu kadar bilgisayarın başında duruyorsunuz’ diye onlara kızıyordum. Ama şimdi ben kendim başladım öğrenmeye çok memnunum. Her yere girmeye başladım. Çağırınca utandım gitmeye. Yaşım 73 olduğu için utandım. Ama çağırınca bende gittim Allah razı olsun çok güzel öğrendim. Şimdi kendime yetecek kadar yapıyorum. Yavaş yavaş daha da ilerleteceğim” dedi.

“Torunlarıma kızıyordum”

60 yaşındaki Ferhan Yıldırım isimli kadın ise “Hoparlörlerle duyuru yapıldı. Bizde müracaat ettik. Torunlarıma kızıyordum. Beyime olsun çocuklarıma kızıyordum. Onlar devamlı cep telefonudur, odur, budur hep uğraşıyorlardı. Ama şimdi bende öğrendim değiyormuş. mesela e devlet nedir bilmiyordum. Allah razı olsun hepsini bize öğrettiler. İnternete girince hemen öğrenebiliyoruz. Yemek tarifleri olsun, herhangi bir hastalık olsun artık oradan öğrenebiliyoruz” diye konuştu.

“Yenilikçi çalışmalara devam ediyoruz”

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık programda yaptığı açıklamada, “Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptığımız eğitimlerde, düzenlediğimiz bu sertifika töreninde, sizleri aramızda görmekten büyük bir onur duyuyoruz. Nisan ayından bu yana oda olarak yeni bir döneme girdik. Kırklareli’nin kalkınmasına katkı sağlayacak yenilikçi çalışmalara devam ediyoruz. Kırklareli halkına karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Kırklareli halkının gelişimini destekleyecek programları uygulama hedeflerimiz, bu doğrultuda Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Habitat Derneği ile işbirliği protokolünü imzalamış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

Habitat Bilişim Programı Direktörü İsmail Metin de yaptığı açıklamada, “Türkiye’de 20 yıla aşkın süredir teknoloji alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin kalkınmasında bilişim ve teknoloji odaklı kalkınmanın çok önemli bir yer kapsadığının farkındayız ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

“65 ilde 16 binden fazla kadın, bu eğitimler vesilesi ile teknoloji ile tanıştı”

Teknosa yetkililerince yapılan açıklamada, “Teknosa ve Habitat derneğinin ortaklığında 11 yıldır sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projemiz, Kadın için Teknoloji’nin Kırklareli ayağında burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz” Bugüne kadar 65 ilde 16 binden fazla kadın, bu eğitimler vesilesi ile teknoloji ile tanıştı. Yine bu sayede teknoloji kullanımı gelişti. Kırklareli’nde 100’e yakın kursiyerimiz dijital okuryazar olma yolunda ilk adımı attılar. Eğitimlerimiz bu yıl Kırklareli dahil olmak üzere toplam 11 ilde devam edecek” diye konuştu.

“Dünya çok hızlı değişiyor”

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de yaptığı konuşmasında, “Hakikatten çağımız bilgi ve bilişim çağı. 1800’li yıllarda başlayan Sanayi Devrimi yeni bir devir ve dönüşüm içerisinde, oda bilişim devri. Baktığımızda hakikatten dünya çok hızlı değişiyor. Şöyle geri dönüp baktığımızda, bizleri çocukluğumuzda bile 1900’lü yılları göz önüne aldığımızda, son 100 yılda yaşanan gelişmeler. Dünyanın onlar önceki tüm evrelerindeki gelişmelerin, belki on katı, yirmi katı gelişim söz konusudur” diyerek açıklamasını noktaladı.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.