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26 Temmuz 2018 12:55

TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, Lüleburgaz TSO ile görüştü

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Şahin, Lüleburgaz TSO ile görüştü.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, Lüleburgaz TSO ile görüştü

26 Temmuz 2018 12:55


Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. LTSO Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter Mahmut Şahin, kurumlar arası diyalog ve iletişimin daha fazla artırılarak Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteklerinden daha fazla faydalanmasını sağlamak için gerekli adımları atacaklarını belirterek gelişmelerin ileriki tarihlerde üyelere basın yoluyla duyurusunun yapılacağının bilgisi paylaşıldı.




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