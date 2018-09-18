TREDAŞ'ın Kırklareli yatırımları devam ediyor

Ş. (TREDAŞ), 2018 yılı yatırım programı kapsamında üç ilde faaliyetlerini sürdürürken, Kırklareli'nde de müşterilerine enerjiyi kesintisiz, güvenli ve verimli şekilde sunma amacıyla yatırım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

TREDAŞ, 2018 yılı yatırım programı kapsamında Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi Yeni Devlet Hastanesi önünde bulunan havai hattı yeraltına aldı. Böylece rüzgâr, yağmur ve dolu gibi hava muhalefetlerinde oluşan elektrik kesintisini önlemeye yönelik çalışmalarını tamamladı. Yine aynı bölgede ekonomik ömrünü tamamlamış olan direk tipi trafo, Monoblok Beton Köşk ile değiştirilerek daha güvenli ve ihtiyacı daha iyi karşılayacak bir hale getirilirken, Kırklareli Belediyesince Yeni Hastane yoluna yapılan refüje aydınlatma direkleri tesis edilerek ilgili yolun aydınlatılması sağlandı.

TREDAŞ Trakya'da üç ilde elektrik dağıtım hizmetini, 20 bin kilometre alanda yaklaşık 2 milyon kişiye kesintisiz, güvenli ve verimli olarak sunmak için yatırım ve bakım faaliyetlerini aralıksız olarak devam ettiriyor.