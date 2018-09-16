Tren kazasında olay yerine hemen koşan UMKE ekibine başarı belgesi

Tekirdağ'da yaşanan feci tren kazasından sonra olay yerine hemen koşan Kırklareli UMKE ekibine “Başarı Belgeleri” takdim edildi.

8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği feci tren kazasında olay yerine gelen UMKE ekibi, büyük başarılara imza attı. Tekirdağ'ın komşusu olan Kırklareli UMKE ekibi de olayı duyar duymaz yola çıkarak Tekirdağ'daki feci kaza alanına ulaşarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda gösterdikleri başarıdan dolayı başarı belgesi verildi.

UMKE personeline Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Şenay Mandacı tarafından Kırklareli Valiliğince tanzim edilen “Başarı Belgeleri” teslim edildi.