İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tren kazasında olay yerine hemen koşan UMKE ekibine başarı belgesi

Tekirdağ’da yaşanan feci tren kazasından sonra olay yerine hemen koşan Kırklareli UMKE ekibine “Başarı Belgeleri” takdim edildi.

Tekirdağ'da yaşanan feci tren kazasından sonra olay yerine hemen koşan Kırklareli UMKE ekibine “Başarı Belgeleri” takdim edildi.


8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği feci tren kazasında olay yerine gelen UMKE ekibi, büyük başarılara imza attı. Tekirdağ'ın komşusu olan Kırklareli UMKE ekibi de olayı duyar duymaz yola çıkarak Tekirdağ'daki feci kaza alanına ulaşarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda gösterdikleri başarıdan dolayı başarı belgesi verildi.


UMKE personeline Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Şenay Mandacı tarafından Kırklareli Valiliğince tanzim edilen “Başarı Belgeleri” teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.