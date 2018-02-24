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24 Şubat 2018 12:02

TÜB Meslek Yüksekokulları Koordinatörleri toplantısı

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Meslek Yüksekokulları Koordinatörleri toplantısı, birlik üyesi dört üniversitenin katılımıyla Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TÜB Meslek Yüksekokulları Koordinatörleri toplantısı

24 Şubat 2018 12:02


TÜB Meslek Yüksekokulları Koordinatörleri toplantısı, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülnur Eti İçli başkanlığında Rektörlük Senato salonunda yapıldı. Meslek yüksekokullarının mevcut durumu ile Uygulamalı Eğitime Geçiş konularının değerlendirildiği toplantıya, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü (MEYOK) Prof. Dr. Şefik Kurultay, Trakya Üniversitesi MEYOK Koordinatörü ve İpsala MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayati Arda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi MEYOK Koordinatörü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Enver Yolcu, Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Bilal Balkan, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. İskender Gümüş, Vize MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nihat Kamil Anıl, Lüleburgaz MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bora Aslan, Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Barış Özkapı, Sosyal Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa Filiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan MYO Müdürü Prof. Dr. Murat Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu MYO Müdürü Prof. Dr. Tuncay Gümüş, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Bilal Bilgin ve Sosyal Bilimler MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Gökmen Kantar katıldı.




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