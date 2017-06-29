Türk Kızılay’ından ihtiyaç sahiplerine yardım

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesinin Ramazan ayında açmış olduğu stantlarla 230 adet erzak kolisinin toplandığını söyleyen Arkın, ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Yardım kolilerinin dağıtıldığını kaydeden Arkın, "Ramazan ayında 230 adet erzak kolisi toplandı. Her yıl giderek yardım kolileri artıyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Ramazan ayı boyunca standımızda görev yapan Kızılay gönüllüsü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan erzakların ihtiyaç sahiplerine dağıtımı başlanıldı. Erzak kolisinin yanında kıyma ve kuşbaşı konservesi de dağıtıyoruz. Gerçekleşen yardımları ihtiyaç sahiplerine biz kendimiz götürüyoruz" dedi.