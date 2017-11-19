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19 Kasım 2017 12:44

Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Kırklareli’de devam ediyor

Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın 2.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Kırklareli’de devam ediyor

19 Kasım 2017 12:44

kademe yarışları Kırklareli’de devam ediyor.


Üsküp Belediyesine bağlı Çukurpınar köyünde gerçekleşen ’Şehit Dilay ve Cem Kerman’ Türkiye Oryantiring Şampiyonası organizasyonuna Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, eşi Ayşe Çiftçi, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye Oryantring Federasyonu As Başkanı Ayhan Çiftçi, Tunceli’de şehit düşen Cem Kerman ve eşi Dilay Kerman’ın aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi yaptığı konuşmada, 2011 yılında Tunceli’de şehit düşen komiser Cem ve eşi Dilay Kerman’ın isminin verildiği yarışlara katılan tüm sporculara başarılar temenni etti. Yarışların Kırklareli’de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Çiftçi, oryantiring sporunun gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.


Yarışmaya Bulgaristan’dan da 100 sporcunun katıldığını anımsatan Çiftçi, "Sporcularımızı bölgemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm halkımızı da buradan spor yapmaya davet ediyorum. Spor her yaşta yapılır. Ülkemizin 2023 hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Trakya’yı oryantiring sporunun merkezi yapmak istiyoruz. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.


Çukurpınar köyünde, ormanlık alanda oluşturulan pistte iki gün sürecek etkinlikte yurt içi ve yurt dışından bin 154 sporcu mücadele edecek.




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