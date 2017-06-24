U12 ve U11 Basketbol Kırklareli Yerel Ligleri törenle kapandı

Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, Kırklareli Basketbol İl Temsilcisi Enis Gürel, basketbolcular, antrenörler ve velileri katıldı. Kapanış töreninde konuşan Belediye Başkanı Emin Halebak, “Sizler bir takım zorluklara katlanıyorsunuz ve tabi çocuklarımızda bu zorluklara katlanıyorlar. Ancak bundan 25 sene sonra bu zorlukların ne anlama geldiğini, sporla, sanatla ilgilenmeyen çocuklarla, sizin çocuklarınızın arasındaki farkın ne olduğunu göreceksiniz. Emeklerinizin karşılığını almış olacaksınız. Çocuklarımızın derslerine çalışması okul başarıları için çok önemli. Ama şu unutulmamalı ki, belli bir yaştan sonra okul bitiyor ve hayat başlıyor” dedi.

“Gençlik ve Spor Bakanlığı dışında ilçesine önemli spor tesisleri hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum”

Emeği geçenler teşekkür eden AK Kırklareli Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, “Sayın belediye başkanımızın dediği gibi, spor yapabilmek, sanat yapabilmek, eğitim hayatı içinde okulla beraber olabilmek çok önemli. Bunların yararlarını ileride mutlaka göreceksiniz. Bende küçük yaşlarda spor yaptım. Bunun faydasını hayatımın her aşamasında, siyasi, ticari ve bürokratik anlamda gördüm. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sayın belediye başkanımıza da Gençlik ve Spor Bakanlığı dışında ilçesine önemli spor tesisleri hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum” diye aktardı.

“Kıran kırana mücadelenin yaşadığı bir sezonu tamamladık”

Kaybedeni olmayan bir sezonun sona erdiğini ifade eden Kırklareli Basketbol İl Temsilcisi Enis Gürel, “Sevgi ve saygı çerçevesinde kıran kırana mücadelenin yaşadığı bir sezonu tamamladık. Bunun haklı gururunu ve onurunu sizlerle paylaşıyoruz. Kazanma hırslarını itiraza çevirmedikleri için, oyuncularını ahlaklı bir sporcu olarak yetiştirdikleri için, yeri geldiğinde birer anne-baba olarak ihtiyaçlarına cevap verdikleri için, kısacası Atamızın ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.’ sözüne uygun karakterler yetiştirdikleri için tüm antrenörlerimize sonsuz teşekkür ederim” diye aktardı.

Konuşmaların ardından sporculara madalyaları ve kupaları, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak tarafından verildi.