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26 Kasım 2017 11:15

ÜNİAK aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) Kırklareli aylık olağan toplantısı, Kırklareli AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz katılımıyla gerçekleşti.

ÜNİAK aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi

26 Kasım 2017 11:15


AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya, İl Üniversiteler Başkanı Osman Kılıç ve çok sayıda ÜNİAK üyesi katıldı.


Milletvekili Selahattin Minsolmaz, gençliğin düzgün bir şekilde gelişebilmesi, ülkesine faydalı olacak bir neslin yetişebilmesi için çalışmalarına son sürat ara vermeden devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Milletvekili Minsolmaz ile sohbet eden gençler, konuşması ve öğütleri için teşekkürlerini iletti.




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