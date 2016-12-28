Üniversite öğrencilerinden çocuk esirgeme kurumuna ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Tekirdağ Süleymanpaşa Çocuk Esirgeme Kurumunu ziyaret etti.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini pekiştirmek ve kimsesiz çocuklara bir nebze olsun destek olmak için Çocuk Esirgeme Kurumunu ziyaret eden öğrencilerimiz ziyaretleri esnasında duygulu anlar yaşadılar.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklar da bu ziyarete çok sevindiler. Ziyarete katılan öğrenciler, çok farklı duygular yaşadıklarını belirterek herkesin bu tür yerleri ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz dediler. Öğrencilerimiz kendi harçlıklarından biriktirerek aldıkları hediyeleri yuvadaki çocuklara verdiler.

Babaeski Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Temsilcisi İshak Can Mengi önderliğinde okulumuzda eğitim gören öğrencilerin topladığı ihtiyaç malzemelerini ve oyuncakları paketleyerek Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim etti.

Ziyaret sırasında çocuklarla bir arada vakit geçiren öğrencilerimiz, kimsesiz çocukların yaşam şartlarını yakından görerek daha çok ilgi gösterilmesi gerektiğini anladılar. Kısa sürede çocuklarla kurulan duygusal bağ ayrılırken yüzlerde hüzünlü bir mutluluk oluşturdu.