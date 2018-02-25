Üsküp’ten yola çıkan yardım ekibi Suriye sınırına ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’deki PKK/YGP ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına destek için Üsküp beldesinden yola çıkan kafile, bin 400 kilometre yol katederek, Hatay’ın sınıra sıfır noktasına ulaştı. Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ve beraberindeki ekip, yanlarında getirdiği 5 bin çift çorap ile öğrencilerin yazdığı şiir, mektup ve yaptığı resimleri Mehmetçiğe teslim etti.

"Kırklareli’nin, Trakya’nın selamını ilettik"

Üsküp Belediye Başkanı hüseyin Kasap, bin 400 kilometre öteden Mehmetçiğimize destek amacıyla Üsküp halkı olarak onların yanında olmak için geldiklerini söyledi. Kasap, “Kırklareli’nin, Trakya’nın selamını ilettik. Tüm arkadaşlarımızın yüreği Mehmetçiklerimizle beraber atmaktadır. Gelirken de beraberimizde getirdiğimiz 5 bin çift çorap, öğrencilerimizin hazırladığı şiir, mektup, resimler ve onların hazırladığı muhteşem klibi askerlerimize teslim ettik. Bu ziyaretimiz için toplamda 3 bin kilometre yol katettik ancak hiç birimiz ne bir yorgunluk ne bir uykusuzluk hissetmedik. Cünkü gözbebeğimiz Mehmetçiğimizle buluşmak onların moral ve motivasyonun bu denli yüksek olduğunu görmek bizlere de güç kaynağı oldu” dedi.