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Ustalar Mizah Söyleşisinde bir araya geldi

28’nci Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Yayla mahallesinde gerçekleştirilen Mizah söyleşisinde usta sanatçılar bir araya geldi.

28'nci Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Yayla mahallesinde gerçekleştirilen Mizah söyleşisinde usta sanatçılar bir araya geldi.


Saat 18.30'da başlayan programda sunuculuğu usta komedyen ve sanatçı Cengiz Küçükayvaz yaparken diğer katılımcılar Yosi Mirzahi, Süheyl Uygur ve Mehmet Esen oldu.


Usta sanatçılar kendi hayatlarında başlarından geçen olaylardan kesitler sunarken, Kırklarelili vatandaşlara keyifli anlar yaşattılar.


Vatandaşlarla karşılıklı sohbet havasında geçen programda sanatçılar özellikle mizah konusunda Türk halkının inanılmaz fikirlere sahip olduğunu ve bunu da herkesin sindirmesi gerektiğini ifade ettiler.

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