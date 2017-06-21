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21 Haziran 2017 09:39

Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu toplantısı

Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu toplantısı, Kırklareli Valiliği Atatürk toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu toplantısı

21 Haziran 2017 09:39


Vali Esengül Civelek Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan V. Mehmet Gider, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser ve kurum amirleri katıldı.


Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit tarafından, 2017 Yılı Uyuşturucu Yerel Eylem Planı kurum, kuruluşların Mayıs Ayı Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Alt Komisyon toplantısının kararları değerlendirilmesi ve “26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Müdahale Günü” etkinliklerinin planlanması gibi gündem maddeleri görüşüldü.




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