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Vali, annesini kaybeden kaymakamı yalnız bırakmadı

Tekirdağ’a yeni atanan Vali Aziz Yıldırım, annesi Emine Zehin’i kaybeden Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin’i yalnız bırakmadı.

Tekirdağ'a yeni atanan Vali Aziz Yıldırım, annesi Emine Zehin'i kaybeden Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin'i yalnız bırakmadı.


Tekirdağ'a yeni atanan Vali Aziz Yıldırım, annesi Emine Zehin'i kaybeden, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin'e Babaeski ilçesi Karahalil beldesindeki baba evinde taziye ziyaretinde bulundu. Kaymakam Zehin'i ziyaret ederek acısını paylaşan Vali Yıldırım, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.


Taziye ziyaretinin ardından, Vali Yıldırım beraberinde Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan ve Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin'le birlikte Karahalil Belediye Başkanı Dindar Seçen'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

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