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06 Temmuz 2018 11:42

Vali Bilgin İl Genel Meclis Toplantısına katıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Genel Meclisi Toplantısına katılarak çalışmaları değerlendirdi.

Vali Bilgin İl Genel Meclis Toplantısına katıldı

06 Temmuz 2018 11:42


Vali Bilgin’in katılımıyla gerçekleşen toplantı Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleşti. Göreve geldiğinde kendisini ziyaret eden İl Genel Meclisine teşekkür eden Bilgin, ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Bilgin, dönem boyunca yapılan çalışmalar, faaliyetler ve yatırımlar için İl Genel Meclis üyelerine teşekkür ederek, bundan sonra il genelinde tüm kurumlar olarak çalışma performansının arttırılacağını, verimli harcayıp verimli yatırımların yapılacağını belirtti.




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