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30 Mayıs 2018 15:37

Vali Bilgin muhtarlarla bir araya geldi

Kırklareli’nde her ay gerçekleşen Muhtarlar Toplantısı bu ay Kırklareli Valisi Osman Bilgin Başkanlığında, Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde yapıldı.

Vali Bilgin muhtarlarla bir araya geldi

30 Mayıs 2018 15:37


Bir önceki toplantıda iletilen sorunların ve isteklerin görüşülmesi ile başlayan toplantıda, eğitimden sağlığa, tarımdan yol yapımına kadar birçok konuda muhtarların istekleri dinlenerek, konuların büyük bir kısmı anında çözüldü.


24 merkez mahalle muhtarları ile merkeze bağlı 40 köy muhtarının katıldığı toplantıda Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Mandacı, ile kurum amirleri de hazırda bulundu.




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