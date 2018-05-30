Vali Bilgin muhtarlarla bir araya geldi

Bir önceki toplantıda iletilen sorunların ve isteklerin görüşülmesi ile başlayan toplantıda, eğitimden sağlığa, tarımdan yol yapımına kadar birçok konuda muhtarların istekleri dinlenerek, konuların büyük bir kısmı anında çözüldü.

24 merkez mahalle muhtarları ile merkeze bağlı 40 köy muhtarının katıldığı toplantıda Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Mandacı, ile kurum amirleri de hazırda bulundu.