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12 Ağustos 2018 16:49

Vali Bilgin, Pınarhisar’da incelmelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Pınarhisar ilçesini ziyaret etti.

Vali Bilgin, Pınarhisar’da incelmelerde bulundu

12 Ağustos 2018 16:49


Vali Osman Bilgin, Pınarhisar Kaymakamlığında, Kaymakam Murat Eren ve kurum amirlerinden ilçede gerçekleşen kamu yatırımları hakkında bilgiler aldı. Vali Bilgin, tüm hizmetlerin vatandaş odaklı olduğunu, vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması, iş ve işlemlerinin süratli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ve kamuda aslolanın devlete bağlılık, vatandaşa hizmet olduğunu belirtti. Bilgin, Pınarhisar Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Pınarhisar Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mustafa Cingöz’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Bilgin daha sonra, Pınarhisar Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit’ten, hastanedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.


Osman Bilgin son olarak, Kaynarca beldesini ziyaret etti. Kaynarca beldesinde ilk olarak Belediye Başkanı Serdar Türker’i makamında ziyaret eden Bilgin, daha sonra sırasıyla Kaynarca Ekrem İmamoğlu Halk Kütüphanesi, Değirmen ve Kaynarca Kaya Kilisesi’nde incelemelerde bulundu.




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