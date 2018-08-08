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08 Ağustos 2018 13:54

Vali Bilgin ve Başkan Kesimoğlu’ndan film setine ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile birlikte çekimleri Armağan köyünde yapılan "Göktaşı" filminin setini ziyaret etti.

Vali Bilgin ve Başkan Kesimoğlu’ndan film setine ziyaret

08 Ağustos 2018 13:54


Çekimleri yaklaşık 1,5 aydır Armağan köyünde devam eden film setini ziyaret eden Vali Bilgin ve Başkan Kesimoğlu, film ekibi ile bir araya gelerek film hakkında bilgi aldı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli’nin her alanda cazibe merkezi haline gelmeye başladığını belirterek, "Kırklareli’mize bağlı Armağan köyünde çekimleri devam eden Göktaşı sinema filminin setini Sayın Valimiz Osman Bilgin ile ziyaret ettik. Her geçen gün turizm ve kültür alanında daha çok ön plana çıkan ilimiz gelişiyor, güzelleşiyor. Ziyaretimize katılan İl Başkanımız Tayfun Okan Çobancık, Merkez İlçe Başkanımız Gürcan Saatçı ve arkadaşlarımıza, bizi çok güzel ağırlayan değerli oyuncularımıza ve prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum’’ dedi.




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