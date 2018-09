Vali Bilgin’den Kırklarelispor’a destek

Lig’de mücadele ederek Trakya Bölgesi’ni ve Kırklareli’yi temsil eden Kırklarelispor’a Kırklarelili vatandaşların 7’den 70’ye destek olması gerektiğini belirtti.

Kırklarelispor’un kombine biletini alarak destek startını veren Vali Osman Bilgin, insanların sadece eleştiri yaptıklarını ama işe sahiplenmeye gelindiğinde kimsenin elini taşın altına koymadığını ifade ederek tüm vatandaşları Kırklarelispor’a destek olmaya davet etti.

Vali Bilgin, herkesin destek olması gerektiğini belirterek, "Öncelikle, Kırklareli halkına saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kırklarelispor bizim en önemli değerlerimizden birisi. Spor hem gençliğimizin, hem de bütün halkımızın genciyle yaşlısıyla, yediden yetmiş yediye bir toplumun sosyal dinamiğinin harekete geçirilmesinin sosyal yaşamının oluşması açısından çok önemli bağlayıcı bir unsurdur. Ülkemizde, özellikle futbol çok önemli. Trakya Bölgesinde Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İllerimizden 3 ilimize baktığımızda ilçeleri ile birlikte sadece Kırklarelisporumuzun 2. Lig’de olduğunu görüyoruz. Bununda bizim için ayrı bir önemi var. Burada tüm ilimizin yediden yetmişe spor takımıza sahip çıkması gerekiyor. Ben hem halkla iç içe olan bir Vali olarak, hem de yapılan sohbetlerde şahit oluyorum ki; hep eleştiri yapıyoruz, algı yönetimi yapıyoruz, farklı tepkiler ortaya koyuyoruz ama maalesef işin sahiplenilmesine gelindiğinde kulüp başkanını eleştiriyoruz, oradaki yönetimi eleştiriyoruz. Tamam eleştirelim, biz de eleştirelim sorun yok. Ancak bu işi hep beraber sahiplenmemiz lazım, bu ildeki tüm değerler hepimizin değerleri. Yani futbolundan tutun buradaki vatandaşın tarımdan kaynaklı sorununa, sanayinden kaynaklı sorununa, turizmden kaynaklı sorununa, esnafımızın kendi sorunlarına ve devletin sunduğu hizmete, her alanda hep birlikte el ele vererek yapılan yanlışları eleştirerek ama bizlerde işin içine girerek elimizi taşın altına koyarak bu sorumluluğu paylaşmalıyız” dedi.

“Bu işi birlikte yapacağız, birlikte çözeceğiz”

STK ve diğer kurumların başkanlarının da destek olması gerektiğini vurgulayan Vali Bilgin, "Eğer başkanın bir eksiği varsa, o zaman bura da her yol açık. Başkan değişebilir, insanlar gelir kulüp başkanı olurlar ama insanlar geliyorlar eleştiri yapıyorlar. Biz burada kulüp başkanını savunmak veya yaptığı her şey doğrudur veya bizim yaptığımız her şey doğrudur demiyoruz. Söylediğimiz şey, şu bu işi birlikte yapacağız, birlikte çözeceğiz, öncelikle takımın alt yapısını güçlendirmeli, ekonomik olarak sürekli gelir getirici bir kaynak temin etmeliyiz. Burada Vali olarak, ilin Belediye Başkanı olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, sorumluluk üstleneceğiz, bunu her alana yayacağız, yoksa eleştiri dilin kemiği yok eleştiri çok kolay bir şey. O nedenle bizim en kısa sürede hep birlikte olup birlikte hareket edip takımımızı, ilimizi ve bütün vatandaşlarımızın yararına olan her şey de birlikte hareket etmeliyiz. Ben bu manada özellikle Kırklarelispor’a destek için, konuşmak yerine herkesin kombine bilet alarak katkı sağlamasını, Kırklarelispor’un formasından tutunda, spor takımımızı temsil eden değerlerini ve ürünlerini satın alınarak destek verilmesini vatandaşımızdan bekliyorum ve rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Spor işinin çok meşakkatli bir iş olduğunu ve bu işte başkanın yanında olunması gerektiğini söyleyen Vali Bilgin, şöyle devam etti:

"Ayrıca bu manada da sporseverlerin burada sponsorluktan tutunda her türlü desteğe kadar her alanda resmi şekilde yardımlarını yapmaları en doğrusu. Kulübün yöneticileri de belli dönemlerde yapılan iş ve işlemlerle ilgili toplumu bilgilendirmeleri gerekiyor. Spor işi çok önemli çok meşakkatli bir iş, zor bir iştir. Burada takım kulüp başkanı eğer bu işi bu sorumluluğu üstleniyorsa bu işte ona destek olmalıyız. Ama bu işte başkanın yanlış yaptığını düşünenler varsa ve bu işi eleştirenler varsa gelip onlar yaparlar onlar sorumluluk üstlenirler, başkan dahil, biz dahil hepimiz ona destek veririz. Ama bu böyle konuşmayla, eleştirmeyle, algı yönetimiyle olacak bir şey değil. Kırklareli hepimizin, ilimize hepimiz sahip çıkarak ilimizi belli yerlere getirmeliyiz diye düşünüyorum. Bu vesileyle sayın basın mensuplarının da desteği ile bunun tüm halkımıza duyurulması ve ilimizde de dediğim gibi herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Hepinize saygı sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kırklarelisporumuza başarılı bir sezon diliyor. Kırklarelili vatandaşlarımı sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”