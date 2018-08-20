Vali Bilgin’den Kurban Bayramı mesajı

Vali Osman Bilgin yayımladığı bayram mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban bayramını hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, yaşlı, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, toplumsal kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Unutulmamalıdır ki sevinç ve mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acıların ise paylaştıkça azalır."

Mesajının devamında Kurban Bayramı’nın ülkeye ve İslam alemine barış getirmesi temennisinde bulunan Bilgin, “Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur ve barış getirmesi temennisiyle, bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.