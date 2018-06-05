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05 Haziran 2018 12:45

Vali Bilgin’e Çevre Günü ziyaretleri

TEMA üyesi öğrenciler 5 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i ziyaret etti.

Vali Bilgin’e Çevre Günü ziyaretleri

05 Haziran 2018 12:45


TEMA üyesi öğrenciler, “5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası” etkinlikleri kapsamında Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Çevre ve Şehircilik Müdürü Hasan Öztürk, Şube Müdürleri ile TEMA Vakfı İl Temsilcisi Ali Korur eşliğinde Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i ziyaret etti.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çevre; insan için su kadar ekmek kadar önemli. Çünkü yaşadığımız çevreye sahip çıkmazsak çevrede bize sahip çıkmaz. Yani biz ne verirsek onu alırız. Dolayısıyla kirlettiğimiz, yok ettiğimiz, betonlaştırdığımız çevre, karşılığını hiçbir zaman bize vermeyecektir. Ancak canlı tuttuğumuz, sürekli baktığımız, yeşerttiğimiz, ağaçlarını yok etmediğimiz ve suyunu temiz tuttuğumuz çevre ise bize sahip çıkacaktır. Bu manada özellikle Çevre Bakanlığımızın son dönemde uyguladığı sıfır atık projesi çok ciddi önem arz ediyor. Çünkü az önce de belirttiğim gibi sahip çıkmak öncelikle korumakla oluyor. Korumak için de kirletmememiz, yok etmememiz gerekiyor. Bu manada özellikle dengeyi de korumamız gerekiyor. Kalkınma ile bizim sürdürülebilir çevre dediğimiz kavramı eş anlamlı tutup yaşadığımız ortamı yaşanabilir kılmak gerekiyor. Hakikaten Bakanlığımız, Belediyelerimiz, TEMA Vakfımız ve değerli Başkanı Hayrettin Karaca, uzun süredir bu konuda çalışma yapıyorlar, gayret ediyorlar ve farkındalık oluşturuyorlar. Ayrıca onları da tebrik ediyoruz. Çocuklarımızın ve orta yaş gurubundaki vatandaşlarımızın da bunu sahiplenmesi hem bu nesil için hem gelecek nesiller ve Ülkemiz için önem arz ediyor” dedi.




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