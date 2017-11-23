Vali Çiftçi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Başöğretmen Atatürk, ’Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı ise öğretmenlerdir’ diyerek öğretmenlik mesleğinin kutsallığını ve millet olma bilincindeki önemini vurgulamış ve geleceği de onlara emanet etmiştir. Hepimiz biliyoruz ki, öğretmenlik mesleğini diğer birçok meslekten ayıran en önemli özellik, malzemesinin ve meyvesinin insan olmasıdır. İnsan yetiştirmek kutsal bir görevdir ve bu onurlu görevi ifa eden öğretmenler, hiç şüphesiz saygıya ve övgüye fazlasıyla layıktırlar. Unutulmamalıdır ki, hepimiz birer öğretmen eseriyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu Cumhuriyetin ilelebet yaşamasının ve muasır medeniyet seviyesini yakalamasının, öğretmenlerimizin yetiştirecekleri ’Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere bağlı’ olduğunu belirtmiş, bu düşüncesini “Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir” ifadelerini kullandı

Vali Çiftçi öğretmenlere seslenerek, “Sevgili öğretmenler, bugünün yönetenleri olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin özgür düşünen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen, bunun da ötesinde, bilim ve teknoloji üretebilen bireyler olarak yetişmelerine özen göstermelisiniz. Yarınların mimarları olarak, yeni nesilleri milli ve manevi değerlere sahip, bilgi seviyesi ve ahlaki değerleri yüksek, vatansever bireyler olarak yetiştirmelisiniz. Çocuklarımızı yarınlara hazırlayan sizler, taşıdığınız ağır sorumluluğun bilinciyle, kendinizi çok iyi yetiştirmeli, gelişen teknolojiyle birlikte hızla ilerleyen bilgi akışına ve dünyanın değişmekte olan koşullarına süratle adapte olabilmelisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik eder; görev başındaki öğretmenlerimize başarı, emekli olmuş öğretmenlerimize sağlık ve esenlikler diler; ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anar, saygılarımı sunarım” dedi.