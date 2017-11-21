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21 Kasım 2017 09:14

Vali Çiftçi, Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları ile bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince, Vali Orhan Çiftçi başkanlığında yapılan Muhtarlarla Buluşma Toplantılarının Kasım ayı toplantısı Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde yapıldı.

Vali Çiftçi, Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları ile bir araya geldi

21 Kasım 2017 09:14


Çözüm Odaklı gerçekleşen toplantıda Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Kurum Amirleri de hazırda bulundu. Her ay periyodik olarak gerçekleşen Muhtarlar Toplantılarının Kasım ayı toplantısı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi Başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde yapıldı. Bir önceki toplantıda iletilen sorunların ve isteklerin görüşülmesi ile başlayan toplantıya 24 Merkez Mahalle Muhtarları ile Merkeze Bağlı 40 Köy Muhtarı katıldı.




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