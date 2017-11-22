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22 Kasım 2017 10:33

Vali Çiftçi Narkotik Eğitim Tırı’ndan bilgiler aldı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık çalışmaları kapsamında, madde kullanımı ve bağımlılık ile ilgili doğru zannedilen yanlışlıklara dikkat çekmek, gençleri, ebeveynleri, eğitimcileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla “Hedef Olma Hedefsiz Kalma” projesi kapsamında, Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanında faaliyetlerini sürdürecek Narkotik Eğitim Tırı’nı ziyaret ederek bilgiler aldı.

Vali Çiftçi Narkotik Eğitim Tırı’ndan bilgiler aldı

22 Kasım 2017 10:33


Uyuşturucu maddenin insan vücudundaki olumsuz etkilerini gençlere anlatmak amacıyla Kırklareli’ne getirilen Narkotik Eğitim Tırı, 2 Özgürlük ve Demokrasi Meydanında 2 gün süre ile de Lüleburgaz Kongre Meydanında faaliyetlerini sürdürecek.


Narkotik Tırında öğrencilere ve velilere yönelik farkındalık oluşturacak etkinlikler yer alacak. Uyuşturucu bağımlısı bir bireyin yaşadıkları, uyuşturucu kullanımı sonrası kalpteki fizyolojik değişikler, organ yetmezlikleri, ruhsal durum değişiklikleri, halüsinasyonlar, bedendeki olumsuz değişiklikler, uyuşturucu maddelerin içindeki zehirler ve insan vücuduna etkileri, sahte keyiften ölüme giden yoldaki süreç, simülatörler eşliğinde tek tek anlatılıyor.


Ayrıca “Çocuğumun Uyuşturucu Kullandığını Nasıl Anlarım” sorusunu soran velilere yol gösterecek ve destek olacak pek çok görsel de yer alıyor.




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