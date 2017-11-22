Uyuşturucu maddenin insan vücudundaki olumsuz etkilerini gençlere anlatmak amacıyla Kırklareli’ne getirilen Narkotik Eğitim Tırı, 2 Özgürlük ve Demokrasi Meydanında 2 gün süre ile de Lüleburgaz Kongre Meydanında faaliyetlerini sürdürecek.

Narkotik Tırında öğrencilere ve velilere yönelik farkındalık oluşturacak etkinlikler yer alacak. Uyuşturucu bağımlısı bir bireyin yaşadıkları, uyuşturucu kullanımı sonrası kalpteki fizyolojik değişikler, organ yetmezlikleri, ruhsal durum değişiklikleri, halüsinasyonlar, bedendeki olumsuz değişiklikler, uyuşturucu maddelerin içindeki zehirler ve insan vücuduna etkileri, sahte keyiften ölüme giden yoldaki süreç, simülatörler eşliğinde tek tek anlatılıyor.

Ayrıca “Çocuğumun Uyuşturucu Kullandığını Nasıl Anlarım” sorusunu soran velilere yol gösterecek ve destek olacak pek çok görsel de yer alıyor.