Vali Orhan Çiftçi, Kurumlardan brifing almaya devam ediyor

Valiler Kararnamesi ile Kırklareli Valiliği görevine atanan Vali Orhan Çiftçi, bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne giderek, kurum amirlerinden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, Kırklareli Cihannüma Derneği, Kırklareli Barosu, Kırklareli İHH İnsani Yardım Derneği ve Kırklareli Ensar Vakfı Başkanları ile beraberindeki heyet, Vali Orhan Çiftçi’nin makamına giderek, yeni görevinde başarılar dilediler.