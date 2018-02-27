Kırklareli Valiliğinin her ay periyodik olarak gerçekleştirdiği ‘Muhtarlar Toplantısı’ bu ay, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi başkanlığında Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde yapıldı.

Bir önceki toplantıda iletilen sorunların ve isteklerin görüşülmesi ile başlayan toplantıya 24 merkez mahalle muhtarları ile merkeze bağlı 40 köy muhtarı katıldı.

Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıya Vali Çiftçi’nin yanı sıra, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Mandacı ile kurum amirleri katıldı.