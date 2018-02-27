Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 13:39

Vali Orhan ÇİFTÇİ, muhtarlar ile bir araya geldi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli’nde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Vali Orhan ÇİFTÇİ, muhtarlar ile bir araya geldi

27 Şubat 2018 13:39


Kırklareli Valiliğinin her ay periyodik olarak gerçekleştirdiği ‘Muhtarlar Toplantısı’ bu ay, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi başkanlığında Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde yapıldı.


Bir önceki toplantıda iletilen sorunların ve isteklerin görüşülmesi ile başlayan toplantıya 24 merkez mahalle muhtarları ile merkeze bağlı 40 köy muhtarı katıldı.


Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıya Vali Çiftçi’nin yanı sıra, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Mandacı ile kurum amirleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    4°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç