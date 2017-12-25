Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 17:49

Vali Orhan Çiftçi, muhtarlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Orhan Çiftçi, muhtarlarla bir araya geldi

25 Aralık 2017 17:49


Her ay periyodik olarak gerçekleşen Muhtarlar Toplantılarının bu ayki Toplantısı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi başkanlığında, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde yapıldı. Bir önceki toplantıda iletilen sorunların ve isteklerin görüşülmesi ile başlayan toplantıya 24 merkez mahalle muhtarları ile merkeze bağlı 40 köy muhtarı geldi. Çözüm odaklı gerçekleşen toplantısına Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve kurum amirleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    13°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç