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05 Temmuz 2017 09:46

Vatandaşlar sivrisineklere karşı çözümü lavantada buldu

Yaz mevsiminde vatandaşların sorunlarının başında gelen sivrisinekle mücadele yetersiz olmasından dolayı vatandaşlar çözümü lavantada buldu.

Vatandaşlar sivrisineklere karşı çözümü lavantada buldu

05 Temmuz 2017 09:46


Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren aktar Özkan Bal, sivrisinekle doğal mücadele olan lavantaya talep olduğunu söyledi. Kış aylarına göre lavantaya olan ilginin arttığını kaydeden Bal, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok faydası bulunan lavantaya talep arttı. Vatandaşlarımız sivrisineklerden korunmak için organik olan lavanta yağına ilgi gösteriyor. Kış aylarına göre lavantaya talep 3 kat arttı. Lavanta yağının en bilinen etkisi, rahatlatıcı olmasıdır. Lavanta aynı zamanda odaya hoş bir koku yayma özelliği de var. Strese, uykusuzluğa, soğuk algınlığına iyi geliyor. Doğal olması sebebiyle de talep görüyor" dedi.



"Diğer sivrisinek ilaçlarında olduğu gibi lavantada kimyasal bir madde yok"


Lavantada kimyasal bir etkinin olmadığını aktaran Bal, "Diğer sivrisinek ilaçlarında olduğu gibi lavantada kimyasal bir madde yok. Lavanta bitkisini kaynamış suya atıp 3-4 dakika demliyoruz. Normal lavantadan ayrıca normal parfüm yapılıp evin içerisine sıkıldığı taktirde evi sivrisinekleri uzak tutmaya da yardımcı oluyor. Lavanta yağını 10 TL, kilosunu da 50 TL’den satıyoruz" ifadelerini kaydetti.




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