Vize Antik Amfitiyatro Örenyeri projesi tamamlandı

Turizme kazandırılan Amfitiyatro’nun açılışına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, Kıyıköy Belediye Başkanı Ahmet Bora, Kırklareli İl Kültür Turizm Müdürü Necmi Asan, siyasi partilerin temsilcileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Genel Sekreter Şahin “Trakya’nın tek antik tiyatrosu Vize Antik Amfitiyatrosu’nu harabe haline dönüşmekten kurtaran böyle güzel bir projeye destek verdik. Toplam bütçesi 600 bin TL’ye yaklaşan küçük ölçekli altyapı projesinin yüzde 75’lik kısmı Kalkınma Ajansı Ajans tarafından karşılandı. Geri kalanını da İl Özel İdaresi karşıladı. Buradan projede emeği geçenleri, özellikle İl Kültür Turizm Müdürü Necmi Asan ve projeyi bizzat yazan İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit’i, projeye mali destek veren İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Ziya Eser’i tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

1995-1997 yılları arasında yapılan kazı ile ortaya çıkartılan 2 bin yıllık antik tiyatro, kamulaştırma sürecinin ve kazıların uzaması nedeniyle yeterince korunamadı. Proje kapsamında kazı alanı ve çevresinde kamulaştırılması bitirilen 18 konut yıkıldı, kazı çalışmaları yeniden başladı ve çevresi tel örgü ile çevrilerek kazı alanının güvenliği sağlandı. Gün yüzüne çıkartılan ve çevresinde düzenlemeler yapılan Amfitiyatro ören yeri haline getirilerek bölgenin turizm hizmetine sunuldu.

Protokol konuşmalarından ardından turizme kazandırılan Vize Antik Amfitiyatro’nun açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ve davetlilerin Amfiyatro’yu gezmesinin ardından program sona erdi.

Toplam bütçesi 581 bin 766 TL olan projenin yüzde 75’ine denk gelen 435.904’lik kısmı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.