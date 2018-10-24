Vize Devlet Hastanesi yönetimi, hastane inşaatında incelemelerde bulundu

Hastane yetkilileri, 16 bin 325 metrekare inşaat alanına sahip yeni devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, ihaleyi devralan Tetiş Firması yetkililerinden proje hakkında bilgi aldı.

Yapımı devam eden devlet hastanesinde 21 yataklı acil servis 7 yataklı diyaliz ünitesi, 3 odalı nitelikli ameliyathane, sterilizasyon ünitesi, 10 yataklı palyatif bakım, 4 yataklı yoğun bakım ünitesi ile 22 araç kapasiteli kapalı, 50 araç kapasiteli açık otopark ve kış aylarında acil hasta sevklerinin zorlu olması nedeniyle helikopter pisti bulunuyor.