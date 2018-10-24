İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vize Devlet Hastanesi yönetimi, hastane inşaatında incelemelerde bulundu

Vize Devlet Hastanesi yönetimi, ilçede yapımı devam eden 30 yatak kapasiteli olan devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.


Hastane yetkilileri, 16 bin 325 metrekare inşaat alanına sahip yeni devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, ihaleyi devralan Tetiş Firması yetkililerinden proje hakkında bilgi aldı.


Yapımı devam eden devlet hastanesinde 21 yataklı acil servis 7 yataklı diyaliz ünitesi, 3 odalı nitelikli ameliyathane, sterilizasyon ünitesi, 10 yataklı palyatif bakım, 4 yataklı yoğun bakım ünitesi ile 22 araç kapasiteli kapalı, 50 araç kapasiteli açık otopark ve kış aylarında acil hasta sevklerinin zorlu olması nedeniyle helikopter pisti bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.