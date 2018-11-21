Vize Devlet Hastanesinde KOAH için farkındalık

Kırklareli Vize Devlet Hastanesinde 21 Kasım Dünya KOAH Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Vize Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, Kronik (müzmin) Obstrüktif (tıkayıcı) Akciğer Hastalığının kısaltılmış ismi olan KOAH'ın, zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu hava yollarında ve akciğerlerde gelişen mikrobik olmayan iltihabın neden olduğu, hava yollarının daralması ve tıkanması ile sonuçlanan genellikle ilerleyici özellikte bir hastalık olduğu bildirildi.

Vize Devlet Hastanesinde görevli hemşire Fatma Katkay Uysal, KOAH'lı hastaların günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulayarak, egzersizin ve hareketin önemine değinmek amacıyla sağlıklı nefes, sağlıklı yaşam teması ile eğitim ve etkinlikler düzenleyerek, kuruma başvuran hastalara konu ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

"En yaygın görülen risk faktörü sigara dumanı"

Hemşire Uysal, KOAH gelişimi için tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörünün sigara dumanı olduğunu hatırlatarak, "Sigara içenler, içmeyenlere göre, daha fazla solunumsal şikayetlere, daha fazla solunum fonksiyon kaybına ve daha yüksek KOAH ölüm oranlarına sahiptirler. Diğer tip tütün kullanımı (pipo, puro, nargile vb.) ve çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine katkıda bulunmaktadır. KOAH gelişiminde genetik risk faktörlerinin rolü henüz çok iyi aydınlatılamamış olmasına rağmen, sağlıkta eşitsizlik, özellikle biyomas (odun, tezek, kök benzeri yakıt) kullanımına ikincil iç ortam hava kirliliği ve tozlu dumanlı iş yerlerinde çalışmanın en önemli çevresel risk faktörleri olduğu bilinmektedir. Son yıllarda önemi giderek vurgulanmaya başlayan fiziksel aktivitede azalma, hareketsizlik de artık bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir" dedi.

"Sakatlık ve ölüme yol açar"

KOAH'da en sık görülen yakınmaların nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmak olduğunu kaydeden Uysal, "Sigara içen kişiler öksürük ve balgamı kanıksarlar ve bu nedenle doktora başvurmazlar. Nefes darlığı nedeniyle fizik aktivitede azalma ortaya çıkar. Eforda nefes darlığı çeken kişi, yol yürümek istemez, günlük işlerini azaltır, markete gitmeye çekinir ve zamanla evden çıkmamayı tercih eder hale gelir. Bu şekilde giderek artan fiziksel aktivite azalması, hastanın yaşam kalitesini bozarak hastalığın ilerlemesine neden olur, sakatlık ve ölüme yol açar" ifadelerini kullandı.

"Nefes ölçüm testi ile kolay tanı"

KOAH'ın tanısının, basit ve ağrısız bir test olan 'nefes ölçüm testi' ile kolayca konabileceğine değinen Uysal, "KOAH'ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Bu nedenle, 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp 'nefes ölçüm testini' yaptırması gerekir. KOAH ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır. Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır" dedi.