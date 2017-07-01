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01 Temmuz 2017 08:49

Yarım asrı aşkın bisiklet tamir ediyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yarım asrı aşkın bisiklet tamir eden Ali Ertürk, mesleğini ilk günkü gibi sevgiyle sürdürüyor.

Yarım asrı aşkın bisiklet tamir ediyor

01 Temmuz 2017 08:49

Bir dönemin popüler mesleği olan bisiklet tamirciliği artık unutulmaya yüz tutmaya başladı.


Yarım asrı aşkın süredir bisiklet tamir eden 66 yaşındaki Ali Ertürk, eski işlerin artık olmadığını söyledi. Eski işlerin olmadığını söyleyen Ertürk, “15 yaşında ağabeyimin yanında bu işe başladım. Şu an 66 yaşındayım, halen mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Lüleburgaz’ın en eskilerinden biriyim. İşler eskisi kadar yoğun geçmiyor. Şu an bisiklet toparlıyorum. İnternetten alınan bisikletleri bana getiriyorlar ben de onları birleştiriyorum. Eskiden ruble bile tamir ederdik. Pedalı tamir ediyorduk” dedi.



“Eskiden bisikletlerini boyatmaya getiriyorlardı”


Eskiden bisikletleri boyadıklarını kaydeden Ertürk, “Artık vatandaşlar yeni parçalar da çıkınca tamirle uğraşmıyor. Onun yerine yeni bisiklet almayı tercih ediyorlar. Eskiden vatandaşlar bisikletlerini boyatmaya getiriyorlardı. Şimdi bisiklet boyatma da sonra erdi. Ben çocuklarıma bu mesleği öğrettim. Artık çıraklık da bitti. Biz son nesiliz. Bizden sonra yok. Kış ayı sakin geçti. Siftah yapamadığım gün oldu. 30-40 sene önce işler böyle değildi. İşler hava ısınınca olmaya başladı. Sağlığım el verdikçe bu işi sürdürmek istiyorum” şeklinde konuştu.




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