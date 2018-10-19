Yaşlıların korkulu rüyası : Artrit

Kırklareli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Betül Sevinç, eklem rahatzıslıklyarına dikkat çekerek, "Eklem inflamasyonuna artrit denir. İnflamasyon, eklem içerisindeki sinovyumu yani eklemi saran dokuyu, kemikleri, kıkırdağı ve destekleyici dokuları etkiler" dedi.

Artritin yaşa bağlı yıpranma, enfeksiyonlar, otoimmun durumlar, yaralanmalar gibi birçok farklı sebebi olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Sevinç, "En sık görülen semptomlar eklem ağrısı ve sertliğidir. Ayrıca bir veya daha fazla eklemde hassasiyet, şişlik ve hareket kısıtlılığı görülebilir. Eklem üzerindeki ciltte kızarıklık ve ısı artışı olabilir. İnflamatuar ve noninflamatuar olmak üzere temelde iki artrit türü bulunmaktadır. İnflamatuar artrite enfeksiyöz artritler, romatoid artrit ve gut artriti sayılabilir. Noninflamatur artritlerden osteoartrit en sık görülen artrit tipidir. Ağrının yeri, zamanı ve paterni ile eklem üzerindeki değişiklikler artritin inflamtuar ya da noninflamatuar tarzda olduğu hakkında bilgi verir. İnflamtuar artritler genellikle sabahları olmak üzere istirahatle oluşan sertlik ile kendilerini gösterirler. Inflamatuar artritlerin temel örneklerinden romatoid artrit ve sistemik lupus eritamatozusda eklemler simetrik, "Vücudun her iki yanında aynı eklemler" tutulur. Noniflamatuar artritlerde ağrı yük taşıyan eklemlerde hareket ile artarken, istirahat ile azalır. Tanıda anamnez ve fizik muayene çoğunlukla yeterli iken, artrosentez, "Eklem sıvısının aspirasyonu" labarotuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Artrit tedavisi tanıya göre değişmektedir. Genellikle fizik tedavi ajanları, ağrı kesiciler, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, immun sistem baskılayıcı ilaçlar tedavide kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Betül Zevinç, bu hastalara zamanında tanı konularak tedavi edilmelerinin, hastalarda mevcut olan ağrı ve hareket kısıtlılığını düzeltilmesinin yanı sıra eklemlerde veya organlardaki fonksiyon kaybı veya sakatlık gibi durumlardan koruyabileceğini belirtti.