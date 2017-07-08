Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 17:10

Yeni atanan Kırklareli Valisi Çiftçi’den kolluk güçlerine denetim

Kırklareli Valiliği’ne atanan vali Orhan Çiftçi, jandarma komutanlığı ve emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek, kent genelindeki çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Yeni atanan Kırklareli Valisi Çiftçi’den kolluk güçlerine denetim

08 Temmuz 2017 17:10


Kırklareli Valiliğine atanan Orhan Çiftçi,07 Temmuz 2017 Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Vali Çiftçi, ilk olarak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara’yı ziyaret ederek, faaliyetleri konusunda brifing aldı. Jandarma ziyaretinin ardından emniyet müdürlüğüne geçen Vali Çiftçi’yi emniyet müdürü Erkin Adalar ve emniyet teşkilatı karşıladı.


Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, her iki kolluk gücü mensuplarına ve tüm teşkilat çalışanlarına başarılı çalışmalarının devamını dilediğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
KIRKLARELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:37
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:29
  • Akşam :20:56
  • Yatsı :22:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!