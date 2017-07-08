Yeni atanan Kırklareli Valisi Çiftçi’den kolluk güçlerine denetim

Kırklareli Valiliğine atanan Orhan Çiftçi,07 Temmuz 2017 Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Çiftçi, ilk olarak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara’yı ziyaret ederek, faaliyetleri konusunda brifing aldı. Jandarma ziyaretinin ardından emniyet müdürlüğüne geçen Vali Çiftçi’yi emniyet müdürü Erkin Adalar ve emniyet teşkilatı karşıladı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, her iki kolluk gücü mensuplarına ve tüm teşkilat çalışanlarına başarılı çalışmalarının devamını dilediğini belirtti.