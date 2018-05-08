’Yeni İşim Girişim Programı’nın kazananları belli oldu

Özgür Özgencer’in moderatörlüğünü yaptığı "Demo Day” etkinliğine Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir, Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, il protokolü, davetliler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Etkinlik açılışında bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin proje hakkında bilgi vererek, "Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından parlak iş fikirlerini Trakya ekonomisine kazandırmak üzere başlattığımız "Yeni İşim Girişim Programı” kapsamında 30 Trakyalı genç girişimci dört ay boyunca özel bir eğitimden geçti. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz program kapsamında adaylar iş modeli kanvas eğitimi, iş planı workshopları, C level sohbetler, girişimci mentörlüğü, disc profil analizi, mvp ile pazara giriş gibi eğitimlerini alırken, finansman kaynaklarına ulaşım ve profesyonellerce verilen mentörlük desteğinden faydalandı. Girişimciler geçen ay programın son aşamasında fikirlerini ara jüriye sundu ve bunlardan 8 tanesi büyük finalde yarışmaya hak kazandı. Bugün jürinin beğenisini toplayan üç proje sahibi girişimci Silikon Vadisi’ne gidecek ve orada fikirlerini geliştirme fırsatı bulacak" dedi.

Şahin açıklamasının devamında programın hedeflerine değinerek, "Bölge üniversiteleri, ticaret ve sanayi odaları, teknopark ve teknoloji transfer ofislerinin de destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu program ile bölgedeki yenilikçi uygulama ve patent sayısının artmasını, orta ve uzun vadede bölgesel girişimcilik ortamının güçlenmesini ve yeni girişimcilerin cesaretlendirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazanan proje sahipleri ve programa katılan tüm girişimcileri tebrik eden Genel Sekreter Şahin, programın ülkemizde son yıllarda artan başarılı girişimcilik faaliyetlerine çok güzel bir örnek olmasını temenni etti.

8 Aday Finalde Yarıştı

"Yeni İşim Girişim Programı" kapsamında bilişimden, sağlığa kadar farklı alanlarda birçok yenilikçi uygulamaya yer veren projeler Silikon Vadisi’ne gitmek için kıyasıya yarıştı. Finale kalan sekiz adayın projesi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Sekiz aday projelerini sunduktan sonra profesyonellerden oluşan jüri, Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazanan üç projeyi belirledi. Bu kapsamda TR Cari isimli projesiyle Lüleburgaz’dan Erdem Hilmi Küçükköse, Akıllı Tarım isimli projesiyle Hayrabolu’dan Bahri Kırbıyık ve Diyabi isimli projesiyle Edirne’den Mücahit Dalyan Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazandı. Ayrıca yarışmanın dördüncüsü 7 bin lira, beşincisi 5 bin lira değerinde ticarileştirme desteği ödülünü alırken, diğer üç proje sahibi altı aylık mentör/danışman desteğinden yararlanacak.

Silikon Vadisi’ne gidecek adayların belirlenmesinin ardından programın ardından tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Demo Day etkinliğinde Trakya Girişimcilik Platformu paneli de düzenlendi. Panelde ’Yeni İşim Girişim Programı’nda 2016 ve 2017 yılında dereceye giren Kadir Can Kırkoyun, Ertaç Paprat ve Anıl Başaran, dinleyicilere tecrübelerini aktardı ve oluşturdukları platform hakkında bilgi verdi. Yarışmanın hayatlarında meydana getirdiği değişiklikleri anlatan girişimciler böylesine önemli bir organizasyonun Trakya’ya kazandırılmasından dolayı Trakya Kalkınma Ajansı’na ve Genel Sekreter Mahmut Şahin’e teşekkürlerini iletti.

Burada kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Şahin de, her yılın finalistlerinin bir sonraki yılın girişimcilerine destek olduğunu, tecrübelerini aktardığını ve onlara yol gösterdiğini söyledi.